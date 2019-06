A 19 ans, il est soupçonné d'avoir commis 43 cambriolages à Rennes

Un rennais de 19 ans a été confondu par la police pour avoir commis 43 cambriolages dans des maisons à Rennes, rue de Verdun et sur les quais. Il a été confondu après une longue enquête de la police.

Le jeune rennais et ses complices opéraient dans les logements la nuit ou en soirée

Rennes, France

Entre le mois d'août 2018 et janvier 2019, ce jeune rennais de 19 ans est soupçonné d'avoir commis 43 cambriolages dans des pavillons de la ville. Le jeune homme est actuellement en détention, après avoir été interpellé en flagrant délit de vol dans une maison où il a été surpris par les propriétaires qu'il a séquestrés. C'était le 26 janvier 2019. Pour ce "cambriolage raté", le jeune homme a écopé de 2 ans de prison. Depuis la police enquête, et vient de le confondre sur d'autres cambriolages. Trois de ses complices ont été interpellés mardi dernier et ont reconnu les faits.

Le jeune homme et ses complices opéraient à chaque fois de la même manière: ils agissaient en soirée ou la nuit quand les logements étaient vides. Il dérobaient des cartes bleues, du matériel de téléphonie, mais aussi quelques voitures, "empruntées" aux propriétaires des logements cambriolés.