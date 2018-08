Un jeune conducteur s'est fait contrôler à 195 km/h au lieu de 110 sur la RN165 entre Brest et Quimper.

Trop vite sur la voie express ! Les gendarmes du peloton motorisé de Châteaulin ont effectué deux contrôles jeudi, un le matin, un le soir... Résultat, 41 excès de vitesse et cinq conducteurs ont fait l'objet d'une rétention de permis.

Parmi les trois plus important, 180 et 170 km/h, mais aussi à Daoulas, sur une portion limitée à 110 km/h, 195 ! Le jeune conducteur a été contrôlé aux jumelles, intercepté par les motards. Sa voiture a été immobilisée. Parmi les conducteurs en excès de vitesse, un avait trop bu,l'autre avait consommé de la drogue, un n'avait pas de permis, et un téléphonait en conduisant..