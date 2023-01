A 207 km/h au lieu de 110 autorisé en permis probatoire sur l'autoroute entre Nîmes et Montpellier

Les gendarmes gardois du peloton autoroute de Gallargues ont intercepté samedi soir un véhicule à très vive allure sur l'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier. Le jeune chauffard, au volant d'une petite berline allemande, est titulaire d'un permis probatoire et donc limité théoriquement à 110km/h. Il a été contrôlé à...207 km/h. En plus, le dépistage alcoolémie s'est révélé positif à un taux contraventionnel, précise la gendarmerie.

Le véhicule a été immobilisé et confisqué pour 7 jours. L'automobiliste a aussi perdu définitivement son permis puisqu'il ne disposait que de 6 points : les 2 contraventions entraînent chacune une perte de 6 points.

"Heureusement ! Pas d'accident... ", soulignent les gendarmes qui rappellent qu'en ce début d'année 2023, le bilan de la semaine est déjà lourd avec notamment le décès d'un habitant de Vergèze.