À 23 ans, il semait la terreur dans un centre commercial

Montpellier, France

Un montpelliérain de 23 ans jouait au caïd dans le centre commercial Saint-Paul, à la Paillade. Habitant du quartier, il terrorisait littéralement les commerçants, selon la police : dégradation du mobilier, menaces, violences. À l'occasion, il se servait même à boire et à manger.

Il a fait cela pendant plusieurs semaines, impunément, et tout le monde se taisait par peur des représailles jusqu'au jeudi 10 janvier. Ce jour-là, n'en tenant plus, l'un d’entre eux s'est résolu à porter plainte. Avant d'être imité six jours plus tard par un autre commerçant.

Dès le lendemain, les policiers se sont présentés chez le jeune homme mais ils ont fait choux blanc. Ils l'ont finalement cueilli au... centre commercial Saint-Paul. Il a été interpellé avec un couteau sur lui et devait être présenté au parquet de Montpellier vendredi soir.