A 3 et 6 ans, ils traversent Saint-Étienne en tramway et font une belle frayeur à leurs parents

Une famille stéphanoise a eu une belle frayeur dimanche 10 octobre. Deux enfants de 3 et 6 ans ont disparu dans l'après midi, alors qu'ils jouaient au pied de leur immeuble dans le quartier Beaulieu. La police et les pompiers se sont lancés à leur recherche. Ils ont heureusement été retrouvés quelques heures plus tard, dans un tramway, au niveau de l'hôpital Nord. Selon les secours, les deux petits sont partis faire une petite escapade en trottinette, puis seraient montés au hasard dans ce tramway. Ils sont sains et sauf heureusement.