"À 5 secondes près, c'était un drame" : un automobiliste traverse la vitrine d'une boulangerie du Morbihan

La vendeuse de la boulangerie-pâtisserie Cartron de Saint-Avé, près de Vannes (Morbihan), a eu une sacrée frayeur ce jeudi matin. Vers 9h30, alors qu'elle venait d'emballer des pâtisseries dans la vitrine du magasin et qu'elle s'apprêtait à encaisser un client, une voiture a traversé la vitrine. Au volant, un homme de 87 ans qui a perdu le contrôle de sa petite citadine blanche. Il aurait confondu la pédale de frein et d'accélérateur de sa voiture. "A cinq secondes près, c'était un drame", raconte ce jeudi après-midi Dominique Cartron, le patron de l'établissement qui porte son nom.

"Les trois quarts du magasin à mettre à la poubelle"

Lorsque la voiture a éclaté la vitrine, elle avait déjà franchi un gros trottoir juste devant, mais le véhicule ne s'est pas arrêté immédiatement. Le meuble du pain, les frigos à chocolat et à pâtisserie ont également été poussés, jusqu'au fond de la boutique. C'est bien pour cette raison que le patron estime qu'un drame a été évité de justesse. Quelques secondes avant, sa vendeuse était derrière ces frigos et aurait pu se retrouver bloquée entre le mur et ces meubles "il suffisait qu'elle soit derrière le linéaire de vente et elle se faisait happer" selon le patron. Par ailleurs, toutes les pâtisseries et le pain ont fini à la poubelle.

Les dégâts impressionnants de l'accident, qui n'a pas fait de blessé. - Dominique Cartron

Par chance, personne n'a été blessé dans cette affaire, même pas l'automobiliste qui a été emmené à l'hôpital en raison de son âge. En revanche, les dégâts matériels sont considérables, "les trois quarts du magasin sont à mettre à la poubelle" se désole le pâtissier qui estime sa perte à environ 100.000 euros. Même s'il sait pouvoir compter sur des artisans sérieux, Dominique Cartron ne s'attend pas à retrouver sa boutique dans un état normal avant le mois de septembre. Elle pourrait rouvrir dans les prochaines semaines avec du matériel provisoire, sans certitude.