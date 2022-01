A 73 ans, il fonce à 200km/h sur l'autoroute A20 dans l'Indre

Trois énormes excès de vitesse ont été repérés ce dimanche par les gendarmes de l'Indre sur l'autoroute A20. Le peloton motorisé de Châteauroux opérait un contrôle à hauteur de Liniez. Ils ne s'attendaient sans doute pas à de tels comportements imprudents pour ne pas dire inconscients.

La "palme" revient à un homme de 73 ans originaire de Toulouse. Il roule à tombeau ouvert : pointe de vitesse à 200km/h sur une portion limitée à 130. Son véhicule est évidemment placé à la fourrière. Et son permis de conduire est suspendu en attendant une convocation devant la justice.

Plus de permis, véhicule à la fourrière et passage devant le tribunal, ce sont les mêmes sanctions qui frappent deux autres automobilistes. Un quinquagénaire originaire d'Eure-et-Loir qui fonce à 195km/h et un trentenaire pris à 187km/h.