À 80 ans, elle fait fuir son agresseur en lui donnant un coup de genou dans les testicules

Deux hommes de 21 ans, étaient ce vendredi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Béziers pour avoir agressé une femme de 80 ans à Agde le 17 novembre. Ces jeunes, qui habitent Frontignan, ne sont pas venus par hasard chez leur victime. Ils pensaient qu’elle était fortunée. Mauvaise information, la victime réside dans une modeste villa au bord du fleuve Hérault.

Les agresseurs n'imaginaient pas que leur victime avait une maîtrise des arts martiaux

Cette Belge prend son courage à deux mains quand l'un des assaillants, portant un casque de moto, sonne à sa porte. Cet ancien légionnaire, pas très grand, mais plutôt imposant, était pourtant armé d'après la victime, d'un pistolet semi-automatique qui n'a pas été retrouvé.

D'abord, elle lui donne un grand coup de genou dans les testicules, avant de lui asséner plusieurs coups-de-poing. Cette Agathoise se débat autant qu’elle le peut alors qu’il tente de la maîtriser.

Cette résistance aurait pu se retourner contre elle. Mais la mamie qui maîtrise les arts martiaux crie pour alerter le voisinage. Trois d’entre eux accourent pour lui porter secours. Avant de fuir, son agresseur tente de lui arracher les bijoux de sa main, mais en vain. Il rejoint alors son complice. Ce dernier, lui aussi ancien militaire (fusilier commando de Mont-Marsan) l'attend devant la villa sur une moto volée.

Les assaillants menacent de mort les voisins

Dans la résidence, les voisins ne comprennent pas pourquoi l’assaillant est venu chez elle. Ce préparateur de commande en CDD est connu de la justice. Condamné à cinq reprises, notamment de trois ans de prison pour vol aggravé. En avril dernier, il venait de purger sa peine.

En récidive légale, il risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est pour cette raison qu'il a demandé un délai pour préparer sa défense. Il ne s'attendait pas à une telle rébellion.

En attendant leur procès, ces deux jeunes restent en détention provisoire. Le plus impliqué des deux s'est rendu de son propre chef, ce mercredi au commissariat d'Agde. Son complice avait été interpellé un peu plus tôt dans la semaine après avoir été identifié. Son portable avait borné, et ses empreintes retrouvées sur place.

Quant à la mamie de 80 ans, elle souffre de blessures à la main (30 jours d'ITT).