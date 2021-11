La moto n'était pas assurée ni homologuée. Et le jeune garçon roulait parfois carrément sur les trottoirs.

Un garçon de 8 ans pilote une motocross sans casque et sans gants à Châteauroux

Les policiers ont arrêté un enfant de huit ans sur une moto non assurée

Drôle de surprise pour les policiers de Châteauroux. Jeudi midi, ils sont en patrouille dans le quartier Beaulieu quand ils croisent une motocross. Le pilote n'a pas de casques, il n'est pas muni de gants et il roule entre la chaussée et les trottoirs. Ils décident d'intercepter le motard. Et là, les policiers tombent sur un enfant de huit ans seulement. Sa moto n'est pas homologuée ni assurée.

"Faire un tour entre midi et deux", voilà ce qu'aurait dit le jeune garçon pour expliquer sa présence derrière le guidon. Ses parents seront prochainement convoqués pour expliquer comment une telle situation a pu se produire.