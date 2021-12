PHOTOS - À 85 ans, un habitant d'Abeilhan retrouve dans une brocante le vélo de ses sept ans

Un habitant d'Abeilhan âgé de 85 ans vient de récupérer la bicyclette que ses parents lui avaient offerte en 1946. L'octogénaire connu de tous dans ce village d'un millier d'habitants au nord-est de Béziers s'en était séparé à sa majorité. Mais un habitant de la commune, 50 ans plus jeune que lui, vient de lui offrir début novembre ce vélo retrouvé dans une brocante à 30 kilomètres de là.

Un vélo assemblé après la guerre avec des pièces des années 30

Le vélo a été retrouvé à l'été 2021 à Bédarieux par un brocanteur. Une plaque fixée sous le guidon, sur le cadre de la bicyclette, indique le nom du propriétaire et le village : Joseph Carayon, surnommé Jojo, et Abeilhan.

L'acheteur en informe alors une connaissance dans la commune, lui même chineur. Thomas, 35 ans, fait alors le rapprochement : Jojo est connu de tous dans le village. C'est l'un des plus vieux porteurs de journaux de Midi Libre.

''J'aurais pu le garder pour la ferraille. Le vélo était tout rouillé. On en trouve à la pelle des vélos comme celui-là. Mais mon regard affuté a été attiré par cette plaque sous le guidon."

''Retrouver ce vélo si longtemps après est symbolique'' dit Jojo Copier

Ce vélo avait été assemblé par le père de Jojo à son retour de la seconde guerre mondiale. L'agent communal d'Abeilhan, fait prisonnier par les Allemands, récupère à la fin de la guerre des pièces détachées. Achevé, le vélo sera ensuite déposé sous le sapin de Noël de Jojo en 1946. Il n'avait alors que sept ans.

"J'ai gonflé les pneus et je l'ai apporté en roulant à Jojo. Bien que rouillé, le vélo était en parfait état de fonctionnement."

Évidemment, le vélo avait besoin d'un bon coup de pinceau. "Il me restait un pot de peinture dans le garage. Je venais de repeindre mon balcon en vert. J'en ai profité. Il est comme neuf", plaisante Jojo.

Poignées en bois, selle d'époque, seules les pédales ont été changées

Le vélo a depuis été soigneusement rangé et protégé sous une couverture dans le garage. Mais pas question pour Jojo de l'utiliser au quotidien pour sa tournée. L'octogénaire, qui affiche une forme exemplaire, parcourt 13 kilomètres par jour avec un vélo plus récent (et surtout moins haut, pour lui permettre de monter dessus) et sa vieille Renault 6 TL datant de 1973 pour livrer le journal à une soixantaine d'abonnés de la commune.

Jojo affiche fièrement son vélo rénové © Radio France - Stéfane Pocher

Le nom du propriétaire gravé sur cette plaque accrochée sur cadre du vélo © Radio France - Stéfane Pocher