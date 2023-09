À 85 ans, elle abuse de la confiance d'une voisine de 83 ans en Mayenne, six mois de prison avec sursis

Une vieille dame de 85 ans était jugée ce jeudi devant le tribunal judiciaire de Laval pour avoir abusé de son ancienne voisine entre novembre 2018 et avril 2022 dans les Coëvrons pour un préjudice de plus de 141.000 euros. Elle a été condamnée à six mois de prison avec sursis. La prévenue n'était pas là à l'audience pour se défendre pour des raisons de santé. La victime, elle, est décédée au cours de la procédure.

Plusieurs chèques et plusieurs achats en trois ans et demi

Durant près de trois ans et demi, on découvre des versements importants du compte bancaire de la victime vers celui de la prévenue, alors qu'elle n'est pas capable de faire ces paiements. Plusieurs personnes entendues expliquent que la prévenue s'est présentée comme la tutrice, qu'elle se portait garante de tout. Elle s'occupait des papiers, faisait les courses sans l'avis de la victime, s'occupait du courrier et avait en sa possession tous les documents bancaires comme la carte bleue et le chéquier. On la soupçonne de "dépouiller" sa voisine tout juste sortie de l'Ehpad au moment des faits.

Les enquêteurs pointent différents achats effectués avec la carte bancaire de la victime, notamment l'achat d'une télé et son installation, des rendez-vous chez le coiffeur, des soins dentaires (900 euros), des chaussures, des chaises, un arbre à chat ou encore des lunettes. Total du préjudice : 141.983 euros. "Elle était seule, délaissée à l'Ehpad alors, je l'ai sortie de là", argumente la prévenue quand elle est entendue par les enquêteurs, "les chèques et les achats sont surtout faits pour services rendus". Elle reconnait les achats à son profit, mais le téléviseur, ce n'est pas ça, elle a donné sa télé à la victime et en échange, elle s'est achetée celle-là. Elle donne la marque de la télé, mais ce n'est pas celle retrouvée chez la victime. Elle termine en niant tout type de menace.

"On ne fait que de rapporter des propos"

"On ne fait que rapporter des propos", défend pourtant l'avocate de la prévenue, "les bijoux par exemple, on dit qu'on ne les retrouve plus, ma cliente indique pourtant qu'ils sont dans un meuble derrière le fauteuil, mais personne ne va constater". "La victime, c'est tout et son contraire", continue l'avocate, pointant la difficulté de la victime avec les chiffres, ce que confirme aussi l'expert dans son rapport. L'avocate appuie sur le fait que la situation est confuse, "pourquoi la procédure commence en 2022 ? Parce que ma cliente a des problèmes de santé et délaisse un peu la victime, et ne voulant pas se retrouver seule, elle se plaint". La victime aurait même évoqué à un moment de léguer sa fortune à la commune, ce sera finalement abandonné. C'est pourquoi la défense demande la relaxe.

La victime est décédée en mai 2023, au cours de la procédure, ses deux fils sont présents à l'audience et se portent parties civiles. Les deux dames ont des âges similaires, "mais ma cliente est particulièrement vulnérable", pointe l'avocate des parties civiles. "Elle était dans un Ehpad avec son époux, et quand lui était là, la prévenue n'avait pas autant de facilité. Après le décès de l'époux, elle s'est dépêchée de la sortir de là", continue le conseil, "c'était une maltraitance assez subtile, comme avec le chauffage ou l'achat d'une veste pour sortir, un achat qu'on lui a été refusé". Lors de son audition, on demande à la victime si elle est au courant des deux assurances vies au nom de la prévenue, "non, elle n'est pas au courant", répond l'avocate, "il y a manifestement un abus de faiblesse".

La procureure rejoint la partie civile dans ses réquisitions. Elle regrette de ne pas pouvoir interroger la prévenue qui n'est pas là, "on aurait pu voir son attitude, sa façon de parler, elle aurait pu s'expliquer". La prévenue conteste quasiment tout ce qu'on lui reproche sauf peut-être quelques achats, "ce n'est pas ce que disent les témoignages". Elle requiert six mois de prison avec sursis probatoire contre la dame de confiance. La cour suit finalement les réquisitoires, il y avait bien un abus de faiblesse, justifié par la vulnérabilité connue de la victime au moment des faits et la somme totale du préjudice sera donc rendue aux parties civiles.