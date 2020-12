A 89 ans, atteinte d'Alzheimer, Christiane Dubreu a disparu de son domicile de la Petite Hollande à Montbéliard. Son fils venait d'évoquer avec elle sa possible installation en famille d'accueil. La vieille dame l'a très mal pris. Les intenses recherches de la police sont vaines pour l'instant.

A 89 ans, elle quitte son domicile de Montbéliard et disparaît dans la nature

A Montbéliard, l'inquiétude est à son comble, plus de 24 heures après la disparition d'une dame de 89 ans. Souffrant de la maladie d'Alzheimer, la vieille dame a quitté son appartement de la rue Oemichen à la Petite Hollande, dans la journée de dimanche, sans donner de nouvelles.

Quelques heures plus tôt, son fils lui expliquait que son état ne lui permettait plus de rester seule chez elle. Et lui proposait une prise en charge en famille d'accueil. La vieille dame a très mal réagi, affirmant qu'elle ne survivrait pas à ce déménagement.

Dimanche matin, elle refuse d'ouvrir à une voisine qui avait l'habitude de boire le café chez elle. Et dimanche soir, l'infirmier venu lui prodiguer des soins constate que l'appartement est vide et que la porte n'est pas verrouillée.

La police de Montbéliard a mené d'intenses recherches tout ce lundi autour de ce quartier de la Petite Hollande. Plus bas, vers le bois et le long du canal. Des patrouilles avec chiens qui n'ont rien donné pour l'instant.

Mesurant 1,67 m, la Montbéliardaise porte vraisemblablement une parka de couleur bleu marine. La police de Montbéliard lance un appel à témoin. Si vous disposez d'une information, vous pouvez contacter le commissariat de Montbéliard au 03 81 91 00 91.