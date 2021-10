A Abbeville, le boulanger braqué a rouvert sa boutique et veut aller de l'avant

Il avait été agressé et s'était fait voler son véhicule le 6 septembre en sortant ses poubelles. Passé le choc et après un mois de fermeture, David Fisset a rouvert son établissement. Pour le plus grand bonheur de ses clients.

Il lui aura fallu un mois pour se remettre de son agression et pour rouvrir sa boutique. David Fisset, le boulanger d'Abbeville braqué début septembre alors qu'il vidait ses poubelles, a rouvert sa boulangerie "Au Pain doré" ce mercredi matin.

Son agresseur, un homme de 31 ans, avait volé son véhicule utilitaire et tiré en l'air avec un pistolet pendant que le boulanger prenait la fuite. L'homme a été condamné à deux ans de prison sont un an ferme.

Le boulanger, très choqué, avait décidé de fermer son établissement pour se mettre au vert pendant quelques temps. Mais maintenant, David Fisset veut aller de l'avant.

Des clients en nombre pour la réouverture

De nombreux clients faisaient la queue devant la boulangerie dès l'ouverture, ce mercredi matin à 6 heures. Un affluence qui a beaucoup touché David Fisset : "Dès l'ouverture, j'ai tous mes clients qui sont revenus et franchement, ça fait chaud au cœur. _J'ai été ému quand j'ai ouvert le volet et les gens qui attendaient dehors.J'ai bien vu qu'ils n'osaient pas trop me parler de l'agression, qu'ils n'osaient pas aborder le sujet mais j'ai senti le soutien dans leur regard. Ensuite, je suis retourné au laboratoire et ma femme a reçu de nombreux témoignages de sympathie." _

Etre "à 100% dans mon travail"

Quand on demande à David Fisset ce qu'il a retenu de cet épisode malheureux, il dit avoir repris consciences de l'importance de certaines choses : "Moi, je suis à 100% mon travail. Etrangement, cette épreuve m'a donné l'envie et la force de m'investir encore plus, alors que je m'y consacre déjà beaucoup. J'ai envie de faire encore plus de belles choses. Et pour mes clients et pour moi même. Je pense que _le meilleur remède, c'est le travail qu'on fait avec passion._"

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie :