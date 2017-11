A Abbeville, ouverture de la première enseigne sur la nouvelle zone commerciale de la Sucrerie

Burger King, la chaîne de fast-food, est la première enseigne à ouvrir sur la nouvelle zone commerciale de la sucrerie à Abbeville. L'ancienne friche industrielle a été fermée en 2008 et devrait accueillir à terme une vingtaine d'enseignes.

C'est le premier Burger King dans la Somme et il a ouvert à Abbeville ce jeudi, dans le quartier de la sucrerie. Cette ancienne friche industrielle a été fermée en 2008 et va accueillir à terme une vingtaine d'enseignes.

Le premier Burger King dans la Somme a ouvert ce jeudi midi dans le quartier de la sucrerie à Abbeville. © Radio France

"C'était trop bon", s'exclame Loanne, 9 ans, en sortant du Burger King. Sa mère Elodie lui a fait la surprise, elles sont venues de Saint-Valéry-sur-Somme pour l'ouverture. Ces deux clientes comptent déjà revenir, ça les change du Mc Donald. "Ça change un peu les menus, ça reste frites hamburgers, mais les goûts sont différents", souligne Elodie, 27 ans. Contrairement à Amiens, il n'y a qu'une seule chaîne de fast-food à Abbeville. Le Mc Donald est situé à l'est de la ville, alors que la nouvelle zone commerciale s'est installée dans l'ouest. Peu de concurrence donc pour le Burger King. Les dirigeants sont confiants, ils savent que la présence d'autres enseignes va permettre d'attirer la clientèle. " C'est une très belle opportunité, on est très bien situés, il y a du passage, on n'est pas trop loin du centre-ville, donc pour nous, c'est l'emplacement idéal en fait", souligne Henri Béguinot, l'un des dirigeants du Burger King d'Abbeville. 85 personnes ont été embauchées pour le lancement de ce restaurant, dont 75% en CDI.

180 nouveaux emplois créés

Le cinéma CGR est le prochain à ouvrir dans la zone commerciale, le 13 décembre. © Radio France

L'adjointe au commerce de la mairie d'Abbeville, Brigitte Garbe, se veut rassurante pour les petits commerces. "Il y a aussi des enseignes de service, comme un centre paramédical. Pour moi, ce n'est pas une concurrence directe, mais complémentaire. Les gens qui vont découvrir cette nouvelle zone vont se diriger vers le centre ville", souligne l'élue présente lors de l'ouverture du Burger King.

Au total, environ 180 emplois vont être créés sur l'ensemble de la nouvelle zone commerciale. Pour le cinéma CGR, prochaine enseigne à ouvrir le 13 décembre, ça représente par exemple 15 postes. Les autres enseignes ouvriront progressivement à partir de décembre jusqu'à l'année prochaine, comme le restaurant Poivre Rouge ou un Hypermarché.