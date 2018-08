Abondance, France

Il était 20 heures dimanche soir au lieu-dit "Les Granges" quand l'accident s'est produit sur la commune d'Abondance (Haute-Savoie). Une maman remontait sur un petit tracteur ses deux fillettes âgées de un et trois ans. Le tracteur s'est renversé et la plus jeune des enfants est décédée.

Le papa qui suivait à pied, avec un troisième enfant, derrière le véhicule, a essayé de retenir l'engin, il s'est blessé légèrement. La famille originaire du secteur est en état de choc et les gendarmes ne l'ont pas encore interrogée sur les circonstances exactes du drame.