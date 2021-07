"On a absolument plus rien", les sinistrés de l'incendie de Millas racontent

"Venez, je vous ouvre le portail ou plutôt ce qu'il en reste..."Sam Coréjéro a des trémolos dans la voix : si son épouse et ses deux fils sont indemnes, une partie de sa vie vient de partir en fumée. "Nous n'avons plus rien. C'était mon havre de paix, notre petit coin de nature à nous, là où je trouvais l'inspiration. C'était aussi l'endroit où je travaillais, ici c'était mon studio d'enregistrement, il n'y a plus rien..." La maison, située à l'écart du village de Millas, près du deuxième lac, n'est en effet plus qu'un amas de cendres encore fumantes.

Oubliés par les gendarmes et les pompiers ?

Dimanche soir, ce couple et ses deux enfants ont évacué d'eux même face à l'avancée des flammes de l'incendie qui courrait entre Millas et Néfiach. "Je n'ai eu le temps que d'emmener quelques caméras, c'est tout." Sam Coréjéro assure ensuite avoir prévenu les secours.

"J'ai vu les gendarmes qui m'ont expliqué que personne ne vivait près du lac... qu'il n'y avait qu'un casot (cabane en catalan) ! C'est pas logique ! Notre maison figure au cadastre depuis les années 70 et tout le monde sait que nous vivons ici depuis dix ans et nous y sommes toute l'année. Alors oui, on vit au milieu de nulle part mais on est là !"

De son côté, la mairie de Millas confirme que cette famille vit au bord du deuxième lac toute l'année et que la maison figure bien sur le cadastre. Sam Coréjéro refuse cependant d'entrer dans la polémique.

"_Je n'incrimine personne. J'admire les pompiers, je les remercie pour tout ce qu'ils font mais c'est rageant de voir les Canadair déverser de l'eau dans les vergers mais rien pour défendre la maison. D'autant plus rageant que depuis dix ans, nous sommes très vigilants sur le risque incendie : le terrain est toujours bien coupé, bien entretenu, j'ai une armoire anti-feu où je stocke les produits dangereux et puis les réservoirs de mes voitures de collection (garées devant la maison) sont totalement vides."_

Contacté, le patron des pompiers du département, le général Jean-Pierre Salles-Mazou explique "avoir demandé des informations à ses services avant de s'exprimer."

Tout ce qu'il reste de la cuisine de la famille Coréjéro © Radio France - Simon Colboc

La solidarité s'organise à Millas

Pour venir en aide à cette famille et aussi aux agriculteurs dont les cultures ont brûlé), la mairie de Millas a lancé une cagnotte leetchi sur internet. Une famille du Perthus a déjà prévu de donner plusieurs meubles aux sinistrés.