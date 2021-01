A Albertville, un mineur de 16 ans viole le couvre-feu avec la voiture de sa maman

Dimanche, 23 h 35, avenue des Chasseurs Alpins à Albertville, les forces de police contrôlent le respect du couvre-feu qui est imposé à partir de 20 heures. Un véhicule est pris en flagrant délit de violation et les policiers tentent de l'intercepter. Le conducteur prend la fuite. En panique, il percute un rond-point qui met fin à son échappée. Et là, surprise ! Non seulement le chauffard viole le couvre-feu, mais il roule sans permis. Pour la bonne et simple raison qu'il a 16 ans. Il avait "emprunté" la voiture de sa maman.

Le jeune intrépide a été placé en garde à vue.