Une voiture a brûlé dans le quartier de Perseigne à Alençon, dans la nuit de lundi à mardi. La police a essuyé des jets de feux d'artifice et de cocktail molotov, selon la préfecture. Le quartier est secoué par des tensions depuis deux semaines.

À Alençon, de nouveau une voiture brûlée et un cocktail molotov jeté sur la police quartier Perseigne

Les tensions qui secouent le quartier de Perseigne à Alençon depuis deux semaines ne semblent pas retomber. De nouveau, dans la nuit du lundi 5 avril au mardi 6 avril, une voiture a brûlé, vers une heure du matin rue Lamartine. Une patrouille de police a également essuyé des jets de feux d'artifice, et d'un cocktail molotov, indique la préfecture de l'Orne. Plus tôt dans la soirée, la police avait interpellé et verbalisé une personne dans le quartier pour avoir consommé de la drogue.

Cocktail molotov et feux d'artifices

Les tensions sont régulières depuis deux semaines dans le quartier. Fin mars, cinq voitures et un scooter, ainsi que six caméras de surveillances, avaient été incendiées. Une nouvelle voiture avait été incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, avec des jets de projectiles sur les patrouilles de nuit. Quatre personnes avaient été interpellées dans la foulée. La préfète de l'Orne indiquait la semaine dernière que des renforts de police ont été envoyés dans le quartier.

Des effectifs de Flers en renfort lundi soir

Selon le syndicat SGP-Police, il s'agit de soutien ponctuel de la part de gardiens de la paix venus de Caen, du Mans, dernièrement du Havre pour le weekend de Pâques, mais pas d'effectifs pérennes. Ce lundi soir, des effectifs venus de Flers étaient présents pour renforcer prêter main forte au commissariat d'Alençon.