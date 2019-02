[VIDEO] Une voiture force un barrage de gilets jaunes à Allonnes, près du Mans

Allonnes, France

La mobilisation avait commencé dans le calme en Sarthe ce samedi pour l'acte 13 des gilets jaunes. Environ 75 personnes se sont retrouvées au rond-point de Voivres-lès-le-Mans pour un barbecue, avant de se rendre au magasin Leclerc d'Allonnes pour bloquer les différents accès. Sur place, la situation s'est rapidement tendue avec les automobilistes.

Une voiture force le barrage

Vers 14 heures 30, une vingtaine de manifestants se postent sur la route menant au magasin depuis le rond-point situé à l'entrée d'Allonnes. Rapidement, plusieurs automobilistes qui tentent d'aller faire leurs courses se mettent à klaxonner. L'un d'eux, énervé, sort de sa voiture et une altercation éclate avec les manifestants. Ils finissent par le laisser passer.

Quelques minutes plus tard, une autre voiture décide de forcer le passage. Alors que quelques gilets jaunes sont juste devant, l'homme au volant démarre, et un des manifestants tombe sur le capot et s'y accroche. Le conducteur continue sur sa lancée sur 80 mètres comme le montre cette vidéo filmée par un confrère de Sarthe Mag :

Un automobiliste a forcé le blocage des #GiletsJaunes qui entravaient l'accès au centre commercial d'#Allonnes#Sarthe ce #9fevrier2019. Scène spectaculaire où un manifestant a parcouru plusieurs mètres sur le capot d'une voiture mais heureusement + de peur que de mal. #ActeXIIIpic.twitter.com/mvJmNSCzQq — Sarthemag.fr (@sarthemagfr) February 9, 2019

Le gilet jaune finit par réussir à descendre de la voiture. L'automobiliste est quant à lui intercepté un peu plus loin par les forces de l'ordre. Il semblerait pourtant qu'il n'ait pas été placé en garde à vue : d'après plusieurs manifestants, il a pu repartir ensuite. Les forces de l'ordre comme le parquet ne communiquent pas sur le sujet.

Le gilet jaune qui s'est retrouvé sur le capot n'a pas été blessé, mais souffrant d'un handicap, il s'est rendu plus tard à l'hôpital sud du Mans. Il compte porter plainte.