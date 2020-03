A Amiens, elle appelle les secours pour une fausse alerte au coronavirus

La première semaine de confinement est bientôt terminée et dans la Somme certains n'ont pas fait preuve de civisme dans cette crise majeure du coronavirus.

Alors que les appels à "restez chez soi" et à ne pas enfreindre des règles qui peuvent sauver des vies, le message n'est pas passé pour tout le monde.

Fausse alerte au coronavirus

Mercredi matin à Amiens, les secours sont appelés pour une suspicion de covid-19. Une femme de 29 ans se plaint de difficultés cardio-respiratoires et de toux. Les pompiers et le SAMU se déplacent en nombre.

Mais une fois sur place ils se rendent vite compte de la supercherie. La fausse victime, en fait en forme a appelé le 15 parce qu’elle était bloquée à l’intérieur de chez elle avec la serrure de sa porte cassée, comme le précise le Procureur de la république d'Amiens.

Elle a finalement eu à faire aux policiers qui l’ont placé en garde à vue où elle a reconnu sa fausse alerte. Elle sera jugée pour divulgation de fausse information.

Un bar toujours ouvert à Albert

Et puis à Albert là ce sont six hommes qui ont brièvement été placés en garde à vue jeudi soir. Les gendarmes les ont interpellé dans un bar toujours ouvert au mépris des règles de confinement. Le patron de l’établissement et ses cinq clients ont écopé d’une amende de 135 euros pour mise en danger de la vie d’autrui.