À Amiens la grève des greffières empêche l'examen des dossiers d'émeutiers présumés

Hasard de l'actualité, les premières comparutions immédiates de 4 prévenus soupçonnés d'avoir participé aux violences urbaines d'Amiens ont coïncidé, ce lundi 3 juillet, avec une journée de grève nationale des greffières et greffiers. Très mobilisée à Amiens, la profession a donc réussi à perturber la présentation des prévenus, qui ont de toute façon demandé le renvoi de leur dossier.

"On ne fait pas ça de gaieté de cœur", affirme une greffière

Selon les greffières rencontrées au Palais de justice d'Amiens, 80% de la profession a débrayé ce 3 juin à Amiens, malgré la pression du Garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti qui a demandé à ce que les greffiers soient "au rendez-vous des obligations qui sont les nôtres" après les violences urbaines. "Oui, ces audiences sont très attendues, répond Aurélie Jidal, greffière à Amiens, mais on ne fait pas ça de gaieté de cœur. On ne le ferait pas si on n'étais pas épuisées."

Les comparutions immédiates, mais également les audiences pour mineures et celles des affaires familiales ont été perturbées. "On le fait pour que tout le monde se rende compte que la justice n'a pas les moyens de fonctionner aujourd'hui." Les greffières se mobilisent pour des hausses de salaires, mais surtout pour un vrai statut et une reconnaissance du rôle essentiel de leur profession au sein de la justice.

Les 4 prévenus soupçonnés d'avoir participé aux violences urbaines à Amiens sont renvoyés en détention provisoire jusqu'à leurs jugement, le 19 et 21 juillet prochains.