A Amiens, les façades d'un bar gay-friendly et de France Bleu Picardie visées par des tags homophobes

Dans la nuit de samedi à dimanche, la façade du Red and White, bar gay-friendly situé quartier Saint-Leu à Amiens, et celle de France Bleu Picardie ont été taguées. Les inscriptions expriment un message clairement homophobe.

C'est une employée du Red and White, bar gay-friendly situé près du quai Bélu à Amiens, qui a remarqué les inscriptions vers 5 heures du matin dimanche, plus de deux heures après la fermeture de l'établissement. Immédiatement prévenu, le patron, Victor Caron, ne cache pas son dépit : "Je ne sais plus ce que je ressens, entre le dégout de ce matin, la colère maintenant, la tristesse aussi. Je suis triste en particulier pour notre clientèle".

Les messages, tagués à la bombe de peinture, expriment des propos clairement homophobes. L'une de ces inscriptions a d'ailleurs aussi été taguée dans la nuit sur la façade de France Bleu Picardie, à l'autre bout du centre-ville. "Tout le monde est le bienvenu ici, qu'on soit hétéro, gay, bi ou trans. On porte un message de tolérance et voilà ce que l'on récolte : de la haine pure et simple".

Une agression envers la communauté LGBT

Pour autant Victor Carron ne veut pas se laisser abattre. "_Cela prouve qu'on doit encore se battre_, qu'il y a encore des gens qui par leur bêtise ne comprennent pas cela. Mais on continuera de lutter. Dès mardi, on rouvrira et on continuera de porter ce combat". Le patron du Red and White pense d'ailleurs laisser l'inscription une semaine ou deux pour mettre en évidence les agressions dont souffre régulièrement la communauté LGBT.

Il prévoit par ailleurs de porter plainte. Une démarche soutenue par Thomas Dorez, conseiller municipal délégué au quartier Saint-Leu : "Il y a une caméra très performante dans l'axe de la rue qui balaie la zone sur 360°. On peut espérer qu'elle permette à la police d'identifier les auteurs et de les interpeller".