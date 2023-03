À Amiens, un homme en garde à vue après les dégradations de la permanence du parti Les Républicains

Une façade et des vitres brisées à coups de poubelles : la permanence du parti Les Républicains a fait les frais de la colère des manifestants, ce lundi soir, lors de la manifestation spontanée à Amiens, contre la réforme des retraites. A l'annonce du rejet des motions de censure, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues. Certaines ont pris pour cible le siège du parti, rue Lamartine. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue pour les dégradations, confirme une source policière à France Bleu Picardie.

Si les dirigeants locaux du parti LR n'ont pas répondu aux sollicitations, dans la soirée, ils réagissent ce mardi matin par voie de communiqué. "C’est avec effroi que les Républicains de la Somme ont découvert ce soir les actes de vandalisme dont a fait l’objet la permanence de la fédération de la Somme à Amiens. Attachés au pluralisme des opinions et à la liberté d’expression, nous condamnons ces actes inqualifiables qui contribuent à fracturer le lien social", indiquent

le député et secrétaire départemental Emmanuel Maquet et Pierre Savreux, le président du parti dans la Somme.

Ne pas protéger "seulement" une "boutique de macarons de centre-ville"

"Nous attendons une réponse ferme des pouvoirs publics pour sévir contre ces nervis d’extrême-gauche qui agissent avec lâcheté", poursuivent les élus. "Nous demandons aussi que l’État assure la protection de tous les lieux consacrés à la délibération nécessaires au bon fonctionnement de nos institutions et pas seulement d’une boutique de macarons de centre-ville", faisant ainsi référence à la chocolaterie Trogneux, protégée à plusieurs reprises par les forces de l'ordre lors des dernières manifestations. "Les Républicains de la Somme ne se laisseront jamais intimider par ces ennemis de la démocratie", conclut le communiqué.