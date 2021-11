A Amiens, Unither va confectionner des vaccins injectables contre le coronavirus

Un projet d’unité de fabrication de vaccins injectables va être développé à Amiens par Unither Pharmaceuticals qui emploie 1 600 salariés dans le monde, dont 1 000 en France et 400 sur son site historique d’Amiens. Des vaccins injectables, sous une forme innovante composé d'une aiguille combiné à une unidose stérile.

De nouvelles lignes de production vont être installées à Amiens, ce qui va coûter près de 68 millions d'€. Ce projet a fait l’objet d’un dépôt dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) national « Capacity Building » portant sur les capacités de production de produits de santé et d’équipements destinés à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences. A ce titre, le projet vient d’être déclaré lauréat et disposera d’un accompagnement par l’Etat via le Programme d’investissements d’avenir (PIA) à hauteur de 34,8 millions d'€.

D'ici 5 ans, 200 nouveaux emplois doivent être crées à Amiens. Une excellente nouvelle pour Amiens Métropole et le territoire régional qui souligne ainsi son excellence industrielle et le dynamisme de sa filière santé.