À Andancette, des ralentisseurs découpés, la mairie porte plainte

Frédéric Chenevier, s'arrête sur le bas-côté de la route limitée à 30 km/h, au lieu-dit "la ferme de Saint-Joseph". Devant le maire d'Andancette, trois petits "bourrelets" en bitume, des ralentisseurs bas qui "secouent un peu" si on passe trop vite. Particularité, dans chacun des trois bourrelets, deux tranchées un peu plus larges qu'un pneu ont été creusées, comme pour pouvoir passer sans ralentir. "Je ne sais pas qui a fait ça, un inconscient, je l'ai découvert le premier week-end de septembre", lance l'élu.

Mais qui est le découpeur de ralentisseurs ?

Cette petite route qui longe la voie TER est limitée à 70 km/h, puis devient plus étroite, passe à 30 km/h. "Parce que c'est une zone accidentogène, des gens sont morts ici", assure Frédéric Chenevier, "quand on a été élus, on a voulu assurer la sécurité, on a donc payé ces trois bourrelets qui assurent que les gens ne passent pas trop vite". Reste le mystère : qui a pu faire ça, et comment ? "Une disqueuse peut-être", hasarde le maire, "en tout cas ça a du prendre du temps, je suis sûr que quelqu'un a forcément vu quelque chose". Il lance un appel à témoins et vient de déposer une plainte à la gendarmerie de Saint-Vallier.