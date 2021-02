A Andouillé, près de Laval, trois blessés dans un accident de la route

Un accident fait trois blessés légers ce samedi 20 février à Andouillé, près de Laval. Une moto et deux voitures sont impliquées.

Un accident est survenu à Andouillé entre deux voitures et une moto.

Un accident de la route a eu lieu ce samedi 20 février, un peu après 16 heures rue des Forges, à Andouillé, au nord de Laval. Deux voitures et une moto sont impliquées selon les pompiers. Le motard et deux passagers à bord des voitures ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Laval.