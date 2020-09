A Anduze, "les hauteurs d'eau sont de même nature qu'en 2002"

Le Gard a été surpris par de très fortes pluies ce samedi, qui ont dépassé les prévisions. Le département est en alerte rouge "orages, pluies, inondations". A Anduze, la mairie a mis en place un dispositif d'urgence. "Même si la configuration météo est assez différente, les hauteurs d'eau sont de même nature qu'en 2002, confie Henri Lacroix, l'adjoint au maire d'Anduze, sur FB Gard Lozère. On a transféré la mairie dans un PC sécurité au collège. On commence à accueillir les premières évacuations, sur 2 implantations : une école maternelle pour les familles, et le collège pour les adultes isolés". Pour l'instant 5 familles et 5 personnes isolées sont accueillies. La Croix Rouge apporte du matériel, pour éventuellement permettre de passer la nuit sur des lits de camp si nécessaire.

"On a 'impression de maîtriser la situation, mais on compte sur la population pour limiter les déplacements. La situation est périlleuse", Henri Lacroix, l'adjoint au maire d'Anduze, sur FB Gard Lozère.