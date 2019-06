A Anglet, police nationale et police municipale font commissariat commun

Loger police nationale et police municipale à la même enseigne: c'est une pratique que l'Etat souhaite encourager. Cela permet une meilleure synergie entre les équipes, mais aussi des économies.

Anglet, France

A Anglet, c'est la commune qui a entièrement payé 440.000€ pour avoir un commissariat tout neuf. "Au jeu du chat et de la souris, c'est toujours le matou étatique qui croque la petite rongeuse" relève le maire Claude Olice (LR). Dans sa commune, police nationale et la police municipale sont désormais logées à la même enseigne, au sens propre. Le bâtiment comptera cinq bureaux pour chacune des deux polices. Les équipes continueront à faire des patrouilles en commun, et l'usager, lui, aura accès au même accueil qui le dirigera ensuite vers le service adéquat.

Le commissariat est situé près de la Poste. © Radio France - Bixente Vrignon

Pour Brigitte Pommereau, directrice départementale de la sécurité publique, "Ces nouveaux locaux permettent de travailler en commun, donc bien développer la police de sécurité du quotidien, basée sur l'accueil et l’écoute de la population". Les deux polices effectuent déjà des patrouilles en commun, à pied ou à vélo.