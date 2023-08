À Anglet, un homme très gravement blessé après un accident de la route

Ce jeudi 17 août, vers 20 h, un scooter est entré en collision avec une voiture de tourisme à Anglet, sur l'Avenu de l'Adour. Sur le deux-roues, un homme de 31 ans et sa passagère du même âge. Il a été pris en charge par le SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation) et transporté à l'hôpital de Bayonne dans un état grave.

Deux blessés

La passagère du scooter a elle aussi été transportée à l'hôpital de Bayonne, légèrement blessée. Le conducteur de la voiture, un homme de 26 ans, n'a pas nécessité de transport.