Le circuit des remparts est le lieu de rendez-vous de dizaines de voitures de course de collection, qui s'affrontent sur un circuit inchangé depuis 1939

Angoulême, France

Victime d'un malaise, Denis Derex a projeté sa Mini Cooper S dans une barrière, lors du Circuit des remparts à Angoulême (Charente). Rapidement pris en charge par les secours et transféré à l'hôpital d'Angoulême, le pilote est décédé. Les courses ont repris à 14h30.

La Mini Cooper S roulait lentement, à la sortie du virage Fangio, le plus serré du Circuit des remparts, lorsqu'elle a percuté les barrières de protection. Il était 11h45 en ce dimanche, jour de course à Angoulême. Le bolide participait aux essais du "plateau Beltoise". Le moteur de la petite voiture de course s'est enflammé, mais le pilote a pu être rapidement sorti de l'habitacle par les secours.

Un pilote pourtant chevronné

Le conducteur, Denis Derex, a été victime d'un malaise au volant, selon la préfecture de la Charente. Lors de l'arrivée des secours, Denis Derex "était en arrêt cardiaque" croit savoir un membre de l'organisation de la course. Conduit au centre hospitalier d'Angoulême, le pilote décédé, confirme la préfecture. Pilote chevronné, Denis Derex était un habitué du Circuit des remparts.

Les courses ont pu reprendre à 14h30. La sécurité du circuit n'étant pas en cause, la préfecture a donné son feu vert. L'enquête sur les circonstances de l'accident est menée par les policiers du commissariat d'Angoulême.