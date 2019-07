A Angoulême, un passant empêche l'agression d'un couple de personnes âgées

Deux hommes, ivres, ont agressé un passant à Angoulême lundi soir. Ils allaient s'en prendre à un couple de personnes âgées quand un témoin est intervenu et les en a empêchés.

Angoulême, France

A Angoulême, un passant a permis l'arrestation de deux hommes de 21 et 24 ans. Lundi soir, ivres, ils venaient d'agresser et de menacer un homme dans la rue. Ils allaient s'en prendre à un couple de personnes âgées, jusqu'à l'intervention de ce témoin, qui a eu le courage d'intervenir et même de bloquer l'un des hommes, jusqu'à l'arrivée de la police municipale. Son complice a lui été arrêté peu après grâce à l'intervention de la police. Les deux hommes seront déférés devant le parquet d'Angoulême jeudi.

Incapable de souffler dans l'éthylomètre

Un peu avant 19h, ils ont volé un sac de vêtements à un promeneur, en le menaçant avec un tesson de bouteille et un manche de pioche. Ils s'en sont ensuite pris à un couple de personnes âgées. Jusqu'à l'intervention de ce fameux témoin. Le 1er agresseur présumé avait 1,40 gramme d'alcool dans le sang. Le second a été incapable de souffler dans l'éthylomètre.