"On a assisté à un débat hystérique" réaction d'un policier ligérien sur la loi sécurité globale

Philippe Boussion est policier et secrétaire adjoint du SGP-FO en Pays-de-la-Loire. Il était l'invité de la matinale ce mardi 1er décembre pour réagir à l'affaire de tabassage à Paris et aux déclarations de Gérald Darmanin, le Ministre de l'Intérieur.

Cela s'appelle un rétro pédalage. L'article 24 de la loi sur la sécurité globale va être totalement réécrit. C'est cet article sur la diffusion d'image de policiers qui a provoqué une crise dans la société mais aussi au sein de la classe politique. Une réunion de crise a eu lieu hier soir à l'Elysée. Pendant ce temps là, Gérald Darmanin s'expliquait devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale sur le passage à tabac de Michel Zecler dans un studio de musique à Paris : pour Philippe Boussion, policier et secrétaire adjoint du SGP-FO en Pays-de-la-Loire."Les images qu'on a vu ne peuvent que choquer, ça trouble au sein même de nos rangs. On a clairement dit que rien ne pouvait justifier de tels actes, mais après qu'on a dit ça, que le temps des images et de l'émotion passé, il faut retrouver raison, parce que cette affaire Michel Zecler montre que le contrôle sur les forces de l'ordre fonctionne et que l'article 24 de la loi sécurité globale n'aurait rien changé."

A chaque interpellation qui se déroule mal, on a le droit à une myriade de téléphones portables qui nous filment à 20cms du nez-Philippe Boussion

Pour ce policier, la réécriture de l'article 24 est une bonne chose mais il n'oublie pas ce qui s'est passé ces dernières semaines :"on a eu le droit à un débat hystérique, à une hystérisation du débat médiatico-politique, à un psychodrame, qui n'a fait que creuser le fossé entre la police et la population, pour un article inapplicable.

Des policiers écœurés

Gérald Darmanin a dit hier devant les Députés qu'il n'y avait pas de divorce entre la population et la police, ce n'est pas vraiment le même sentiment chez les forces de l'ordre : "Les forces de l'ordre sont écœurées, par l'effet réseaux sociaux et chaines d'info en continu, qui diffusent l'idée que les policiers sont détestés par la population, mais les sondages sont là pour nous rassurer. En attendant, c'est l'impression qui domine, avec des collègues qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire."