A Aubusson, la sculpture de Jacques Cinquin, "L'Acrobate", vandalisée

"L'Acrobate" est désormais plié en deux et gît à moitié sur le sol. Cette sculpture multicolore de Jacques Cinquin installée fin 2019 sur le rond-point de la place Maurice Dayras à Aubusson a été dégradée dans la nuit de dimanche 21 à lundi 22 juin. Il n'y a aucune inscription ni revendication. Les gendarmes ont ouvert une enquête et la commune va porter plainte.

Il est temps que cette campagne électorale s'achève

Le maire, Michel Moine, est en colère et écœuré : "Jacques Cinquin était un ami proche, décédé il y a un an, il aimait Aubusson et les Aubussonnais." Au-delà de la dégradation de l'oeuvre, il dénonce une attaque personnelle : "C'est aussi au maire qu'on veut s'en prendre. Il est temps que cette campagne électorale s'achève. Il y a trop de violences, et pas seulement verbales : mon nom a été écrit sur le monument aux morts, ma permanence a été taguée... On n'a jamais vu un tel climat à Aubusson."

ECOUTEZ - La réaction de Michel Moine Copier

Maire sortant et candidat à sa réélection, Michel Moine est poursuivi en justice dans l'affaire Creuse Grand Sud. Il soupçonné de faux et de complicité de faux en écriture.

Une oeuvre offerte à la commune en 2019

Elu d'opposition, Mathieu Charvillat dénonce également sur les réseaux sociaux une "profanation", une "atteinte directe à la mémoire de l'artiste" et une "profanation" qui génère "un climat ambiant épouvantable".

La préfète de la Creuse Magali Debatte indique quant à elle "condamner avec la plus grande fermeté" cette dégradation, vue comme "une atteinte à la culture et à l’œuvre d’un artiste qui représente l’âme aubussonnaise".

Mort en juin 2019, Jacques Cinquin s'est installé à Aubusson dans les années 1960 comme professeur de peinture puis d'art mural à l'ENAD. Ses enfants ont offert à la ville d’Aubusson cette sculpture d’"Acrobate" imaginée par leur père.