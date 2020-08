À Aubusson, le masque obligatoire pour le grand déballage

Tout Aubusson est mobilisé ce 14 août pour le grand déballage. L’événement remplace la grande braderie, qui aurait dû fêter son 45ème anniversaire cette année. 110 c ommerçants y participent et le centre-ville est entièrement piétonnisé pour l'occasion. Le maire, Michel Moine, a décidé de rendre le masque obligatoire pour l’événement, "on attend beaucoup de monde. Dans les petites rues de la ville, il risque d'être difficile de respecter les gestes barrières. On a préféré prendre cette décision car nous pensons que c'est la meilleure manière de ne pas faire courir de risque aux visiteurs." Il rajoute aussi, "c'est une tendance dans beaucoup de communes. Si j'en crois les déclarations du Premier Ministre, c'est peut-être une mesure de porter générale qui va s'appliquer sur le plan national à court terme."

La décision est prise en accord avec les commerçants de la ville. "Tout le monde le fait déjà dans les magasins, explique Jean-Paul Leclerc, le président de l'association des commerçants d'Aubusson. On pourra faire une belle fête, en toute sécurité, et attirer beaucoup de monde."

On est plus détendu quand tout le monde porte le masque.

Habitants et visiteurs d'Aubusson sont très majoritairement en accord avec cette décision. Sam est béarnais, il est venu à Aubusson avec sa compagne qui a de la famille en Creuse. Pour lui, "c'est rassurant. On est plus détendu quand tout le monde porte le masque." Même son de cloche du côté de Gilles. Lui voit les nombreux touristes venus visiter Aubusson. Il ne voudrait pas que ceux venus à la grande braderie propagent le virus dans le pays. "Il faut prendre ce type de précaution, et même l'étendre à tous les grands événements", commente-t-il.

Le grand déballage se tient le 14 août, de 10h à 22h.