A Aubusson, une nonagénaire volée et agressée chez elle

Lundi 17 juin, en début d'après-midi, une vieille dame ouvre la porte à un couple. L'homme et la femme la frappent et la dévalisent, avant de repartir. Très rapidement, la gendarmerie interpelle deux suspects. Ils nient tout les faits en bloc.

Aubusson, France

Lundi 17 juin, en début d'après-midi, cette Aubussonnaise de 94 ans était loin de se douter de ce qui allait lui arriver : des vols, et surtout un gros choc pour cette dame sans méfiance.

Un couple, qu'elle ne connaît pas, parvient à rentrer chez elle sous un faux prétexte. C'est à l'intérieur que tout bascule : les deux complices lui arrachent son collier en or, volent trois bagues de valeur, et un chéquier. Ils la tirent par le bras et la frappent à la tête. Puis ils repartent.

Tout est très rapide, mais la vieille dame appelle les gendarmes, et donne un signalement de ses agresseurs. Une demie-heure de patrouille suffit pour attraper, sans le butin, un homme de 28 ans, une femme d'une trentaine d'années, tous les deux originaires d'Aubusson.

Dérapages en garde à vue

Les deux suspects sont placés en garde à vue, et pendant cette garde à vue, la jeune femme sort de ses gonds. Elle casse la clé de sa cellule, brise la vitre et agresse deux gendarmes.

Les deux suspects nient tout en bloc. La presque centenaire a pourtant reconnu formellement l'un des deux suspects. Ils vont comparaître jeudi 27 juin devant le tribunal.