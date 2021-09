A Auxerre, 133 excès de vitesse en moins d'une heure et demie

Trop d'automobilistes roulent encore trop vite sur la RN6 à l'entrée nord de l'agglomération auxerroise. Sur cette section à deux voies, située vers le hameau des Chesnez, limitée à 90km/h, un contrôle de vitesse lundi 13 septembre a permis de relever plus d'une centaine d'infractions. 133 exactement commises en moins d'une heure et demie. Ca commence à faire beaucoup puisque cela correspond à un excès de vitesse toutes les minutes et demie. Les conducteurs verbalisés roulaient entre 96 à 145 km par heure.

Un excès de vitesse toutes les minutes et demie.

Dans l'Yonne, dix-sept personnes sont mortes dans des accidents de la route depuis le mois de janvier et la vitesse excessive est souvent l'une des causes de ces accidents mortels.