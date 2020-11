A Auxerre les clients étaient au rendez-vous pour la réouverture des commerces

Depuis ce samedi matin les commerces non-essentiels sont autorisés à rouvrir. Un soulagement pour les commerçant à moins d'un mois de noël. Un soulagement également pour les clients pressés de rompre l'isolement du confinement. A Auxerre dès 10 heures les rues se sont remplies. Les icaunais étaient au rendez-vous à la fois pour réaliser leurs premiers achats de noël mais aussi pour retrouver le "bruit" de la vie d'avant en flânant dans les rues du centre-ville.

Premiers repérages pour noël

C'est le cas de Geneviève pressée de pouvoir enfin remettre le nez dehors et faire du lèche-vitrine, d'autant plus que l'esprit de noël est déjà là. "C'est le début de la fête. On a les yeux qui brillent comme les enfants, on a beau être plus vieux, on a quand même les yeux qui brillent". D'ailleurs comme les enfants elle prépare sa liste : " je fais des petits repères, je vais faire des signalements pour que le père-noël ouvre ses oreilles".

Retrouver l'ambiance "de la vie d'avant"

Les vitrines allumées, décorées, les bruits de la ville, les passants, les échanges avec les commerçants c'est tout cela qui manquait à Viviane "Cela fait plaisir de retrouver un peu de vie dans notre centre-ville et puis il y a les préparatifs de noël et puis on a envie de se faire plaisir, un peu !". C'est le cas d'Evelyne qui vient de faire ses premiers achats. " et on va continuer un peu, sans faire de folie ". Ce samedi en effet la tendance était surtout aux petits achats et aux repérages. "Les gens ne sont pas encore aux chaussures" note Sylvie commerçante, pour qui la matinée a commencé doucement, "je pense qu'ils sont surtout chez le coiffeur ou dans les cadeaux".

Un déconfinement plus apaisé

Il faut dire que si il y avait du monde dans les rues certains commerces semblaient plus plébiscités que d'autres : bijouterie, esthéticienne, maquillage et parfumerie comme chez Béatrice par exemple. Dans son magasin cette gérante notait une forte affluence dès la matinée mais une ambiance plus détendue que lors du premier déconfinement. " Je trouve les gens plus posés. Ils comprennent qu'ils doivent attendre mettre le masque. La hantise avec les filles, c'était de se dire comment vont être les clients aujourd'hui. Il faut être honnête, c'était leur hantise. Finalement ça se passe très bien".

Même si le retard sera difficile, même impossible, à rattraper du côté des commerçants ces derniers sont autorisés à ouvrir chaque dimanche jusqu'à la fin de l'année.