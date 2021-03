À Avignon, la police s'inquiète d'une recrudescence des courses de voiture

Les policiers d'Avignon mettent en garde. Ils vont accentuer les contrôles route du Confluent, derrière la gare TGV. Le secteur est peu fréquenté à part par les pêcheurs, peu habité et assez isolé. Les fous du volant apprécient le quartier pour ces raisons. Selon la police, "le phénomène commence à être récurrent et inquiétant". Inquiétant, car ce week-end, une course de voitures a failli mal tourner.

Ce dimanche 7 mars, deux conducteurs ont fait la course dans le secteur. D'autres voitures étaient garées le long de la route du Confluent pour y assister. Mais un carambolage a eu lieu, plusieurs voitures se sont rentrées dedans. L'une d'elle, avec un bébé de 7 mois à l'intérieur, est à moitié tombée dans le canal mais le père a réussi à récupérer l'enfant. La mère a elle été fauchée, ses jours ne sont pas en danger mais elle a été touchée à la colonne vertébrale. Trois hommes, les deux participants à la course et un autre automobiliste, ont été déferrés. Ils sont placés sous contrôle judiciaire.