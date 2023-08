À Avons, des carcasses d'animaux découvertes par dizaines

Ce sont des promeneurs qui, le 11 août, sont dérangés par une odeur pestilentielle à Avons, en bord de route. Sur place, André Bertero, le maire de la commune et les gendarmes de Lançon-de-Provence découvrent un charnier d'animaux. Des dizaines de carcasses de gibiers : sangliers, chevreuils, belettes, jetées vulgairement en bas d'une falaise. "Avec les chaleurs de cet été, je vous laisse imaginer l'odeur. C'était insoutenable" raconte André Bertero.

ⓘ Publicité

"Une organisation très bien huilée"

Pour lui, c'est l'œuvre de braconniers. "On a découvert une organisation très bien huilée. Avec une plateforme en béton qui sert d'évacuation des carcasses d'animaux. Certaines restent accrochées à la colline, c'est très choquant."

Des débris carnés retrouvés sur une rampe en béton servant au déversement des carcasses. - André Bertero

Le maire a déposé plainte. Une enquête est en cours pour définir les tenants et les aboutissants de l'affaire. André Bertero a aussi alerté des associations de défense des animaux et l'office français de la biodiversité. "Le plus horrible, c'est qu'on a vu un petit chevreuil de 5 à 7 kilos qui a été pris au collet et qui est mort étranglé. Je trouve ça ignoble et je combats totalement cette façon de faire", témoigne le maire, horrifié.

"Je trouve ça ignoble et je combats totalement cette façon de faire"

L'élu a aussi alerté l'ARS (Agence régionale de santé) et la société des eaux de Marseille. Le captage des eaux de la commune se trouve à moins d'un kilomètre du charnier, le maire a peur que les cadavres puissent contaminer l'eau des Avonnais. Pour le moment aucun risque selon l'ARS.

Aujourd'hui, les carcasses n'ont toujours pas pu être évacuées. En cause, notamment, l'accessibilité très difficile de la zone.