À Bayonne, le pizzaïolo livrait de la cocaïne en scooter

Il y avait la farine pour les pizzas, mais pas que. Un homme de 34 ans sera jugé ce jeudi 30 mars par le tribunal judiciaire de Bayonne, en comparution immédiate, pour son implication dans une affaire de drogue peu ordinaire. Patron d'une pizzeria à Bayonne, place des Gascons sur les hauts de la ville, il livrait les pizzas à scooter, mais aussi les doses de cocaïne commandées par ses clients. Entre les mois de décembre 2022 et janvier 2023, il y aurait eu une centaine de livraisons, selon les estimations des enquêteurs de l'Unité Stupéfiants et Économie Souterraine (USES) du commissariat bayonnais. Son chiffre d'affaires mensuel est estimé à plus 18 000 euros.

De l'argent pour acheter la clémence d'un magistrat du Maroc

Les policiers attendaient le bon moment pour l'arrêter, mais les choses vont se précipiter le week-end dernier. Lors d'une écoute téléphonique, ils vont se rendre compte que l'homme s'apprête à partir pour le Maroc, où son frère est actuellement en détention pour une affaire de mœurs. Selon les investigations, sous la direction du parquet, le bayonnais voulait corrompre un magistrat marocain pour faire libérer son frère. Lors de la perquisition effectuée a son domicile de Saint-Pierre d'Irube, les policiers vont mettre la main sur 18 350 en liquide. Quatre armes à feu ont également été saisies.