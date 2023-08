À Bayonne, ses parents septuagénaires ne veulent pas qu'il ramène sa conquête à la maison : il les tabasse

La soirée qui se voulait romantique tourne au pugilat. Un Bayonnais de 44 ans a été interpellé par les policiers jeudi 17 août en pleine nuit au domicile de ses parents qui l'hébergent dans leur appartement. Il venait d'y ramener une conquête féminine. Les parents âgés de 72 et 74 ans n'ont pas du tout apprécié de voir leur fils débarquer au beau milieu de la nuit et se rendre dans sa chambre avec une femme séduite dans la soirée. Leurs intentions ne faisaient aucun doute et la perspective d'une coucherie n'a guère emballé les parents.

ⓘ Publicité

Face aux remarques de ses parents et à leur courroux, le quadragénaire s'est emporté et a violemment frappé son père et sa mère qui ont dû être pris en charge par les secours. Un neveu qui a tenté de s'interposer et de calmer les choses a, lui aussi, reçu des coups. Les policiers du commissariat de Bayonne ont interpellé le fils violent qui était en train de se cacher chez des voisins. Il était en état d'ébriété. Placé en garde à vue, il a été remis en liberté ce vendredi 18 août, et sera prochainement jugé par le tribunal de police.