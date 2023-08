À Beauvais, la prison mise sur un système de brouillage pour lutter contre les drones

Aux traditionnelles "projections", les envois de colis contenant téléphone, nourriture ou drogue depuis l'extérieur des maisons d'arrêt, s'ajoutent désormais les livraisons par drones dans de nombreuses prisons françaises. À Beauvais, par exemple, les surveillants pénitentiaires en comptabilisent six par mois. Une méthode encore largement minoritaire, mais qui tend à se propager. Pour faire face, la prison peut compter sur un nouveau dispositif de brouillage, mis en place en février 2023.

"Les ondes de télécommande sont détectées et vont être répertoriées dans le logiciel. Quand le drone va rentrer dans l'enceinte de l'établissement, il sera automatiquement brouillé. On a les identifiants de la télécommande et pas mal d'informations sur l'appareil", explique Julien Gallet, l'officier infra-sécurité du centre pénitentiaire.

"Avec ces drones, on peut faire entrer des stupéfiants, des téléphones, mais aussi des armes"

Un dispositif rendu nécessaire par l'accélération du déploiement des drones, ces dernières années. "L'administration pénitentiaire a énormément investi en termes de matériel de lutte contre les projections et aujourd'hui, finalement, la livraison par drones est un des seuls moyens qui permet aux projeteurs de continuer leur business", retrace Aurélia Costes, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Beauvais. "Pour l'instant, c'est rare, mais le drone se démocratise, ce qui signifie que nécessairement, on en aura de plus en plus. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de maintenir la sécurité en détention, et avec ces drones, on peut faire entrer des stupéfiants, des téléphones, mais aussi des armes."

Des craintes formulées également par les syndicats de surveillants pénitentiaires. Si ce mode d'action reste encore "marginal", confie Joris Ledoux, le secrétaire Ufap-Unsa-Justice, avec en moyenne 5 à 6 projections par mois, "imaginez qu'un drone ne rentre des produits explosifs, ou même pire, se jette directement sur l'enceinte de la prison pour faire exploser par exemple la porte d'entrée. Je trouve tout à fait légitime qu'on se dote de moyens en évitant donc la progression des drones sur le domaine pénitentiaire."

En parallèle du système de brouillage, les policiers du commissariat de Beauvais sont également mis à contribution pour retrouver et interpeller les pilotes de ces drones, notamment à proximité de la forêt, qui se trouve non loin de la prison. "La configuration des lieux favorise l'approche du centre pénitentiaire, mais c'est aussi un endroit que nous connaissons bien et que nous surveillons avec beaucoup de vigilance", assure Eric Heip, le directeur départemental de la police nationale dans l'Oise, qui explique qu'il n'existe pas de profil type. Depuis le début de l'année, plus de 600 tentatives ont été enregistrées par le ministère de la Justice.