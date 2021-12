A Beauvais, le RAID intervient pour un homme retranché avec sa compagne

Très tôt ce samedi matin, les policiers sont intervenus à Beauvais pour un homme qui refusait de laisser sortir sa compagne. Il était armé et sous l'emprise de l'alcool. Après intervention du RAID, il a relâché sa compagne plusieurs heures plus tard avant d'être interpellé.

Réveillon de Noël agité tôt ce dimanche matin à Beauvais. Vers 1h30 du matin, la police est informée qu'un homme vient de se retrancher avec sa compagne. L'homme, connu des services de police, est armé et sous l'emprise de l'alcool. Un coup de feu est même entendu.

A 4h30, le RAID est appelé sur place et se rend sur les lieux. Les policiers négocient avec l'homme et obtiennent deux heures plus tard la libération de la compagne de l'homme armé, interpellé quelques minutes plus tard et pris en charge par le SAMU.

La sous-préfète de permanence était présente sur place.