À Beauvais, des habitants seront évacués le 24 mars pour une grande opération de déminage

Amiens, France

La préfecture de l'Oise a décidé de communiquer dès à présent pour que les habitants de Beauvais prennent leurs dispositions. Le 24 mars prochain, une grande opération de déminage est prévue dans le nord de la ville. Plusieurs rues entières seront évacuées, des habitants confinés.

Deux bombes de 250 kilos à désamorcer

L'opération se déroulera sur la future zone d'activités Novaparc où doivent s'installer plusieurs entreprises. Mais avant, il faut dépolluer le site et surtout déminer ces deux bombes de 250 kilos chacune, datant de la Seconde Guerre mondiale retrouvées sur place. D'abord, une bombe anglaise "située au plus près des infrastructures aéroportuaires", explique la préfecture. La seconde opération, plus sensible, concerne une bombe américaine "dotée d'un dispositif de mise à feu complexe".

L'aéroport de Beauvais évacué

Pour laisser les démineurs de Laon intervenir dans les meilleurs conditions, une évacuation des habitants dans un rayon de 800 mètres est prévue ainsi qu'un confinement dans un rayon situé entre 800 et 1 500 mètres. Pour l'évacuation, deux habitations, un camp d'accueil des gens du voyage et l'aéroport de Beauvais (dont la tour de contrôle) sont concernés. L'activité aéroportuaire sera interrompue et au moins 18 vols annulés.

Cellule de crise activée

Pour les personnes confinées chez elles, il est conseillé de se tenir éloigné des fenêtres pour éviter les blessures par éclat de verre en cas d'explosion. L'opération doit durer de 7h à 12h45. La préfecture de l'Oise activera une cellule de crise toute la journée ainsi qu'une cellule d'information au public.

Voici les rues et axes concernés par l'évacuation :

RD938

RD901

Rue Hippolyte Bayard

Rue Jean-Baptiste Godin

Avenue du Beauvaisis

Chemin du fossé Robert

Rue de Pinçonlieu

Rue Roger Couderc ou Marcel Communeau