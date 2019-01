A Belfort, vous pouvez maintenant joindre la police par mail

Belfort, France

A Belfort, vous pouvez désormais contacter la police par mail. Vous pouvez y signaler tout problème du quotidien : nuisances diverses, problèmes récurrents de délits ou trafic divers, problèmes de voisinage... Cette boîte mail vient compléter la police de sécurité du quotidien mise en place en juillet dernier.

Un médiateur pour régler les problèmes à l'amiable

Pour renforcer cette proximité avec la population, la police de Belfort a aussi nommé un délégué à la cohésion police-population. Depuis six mois, il sillonne les routes du secteur surveillé par la police de Belfort. Il fait office de médiateur pour tenter de régler par le dialogue différents litiges.

"C'est le commissariat qui me mandate en fonction des faits signalés, explique Patrick Lhomme, qui est chargé de cette mission depuis juillet. Ça peut être un différend familial, un litige entre voisins... Moi ce que je cherche avant-tout c'est un arrangement à l'amiable. Et on se rend compte qu'on a de bons retours. Ça désengorge un peu le commissariat et les gens sont satisfaits des solutions qu'on leur a proposé."

Pour contacter la police de Belfort :

ddsp90-psq@interieur.gouv.fr en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone pour que la police puisse vous rappeler.