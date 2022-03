A Bergerac, il demande à une retraitée de 93 ans de mettre son or au frigo pour la voler

La police nationale lance un appel à la prudence, face à des escrocs qui toquent au portes en Dordogne. Rien que ce vendredi 11 mars, deux retraitées ont été victimes de ce que les policiers appellent un "vol par ruse". Vendredi matin, à Périgueux, une dame de 91 ans ouvre sa porte à deux hommes en tenue d'ouvriers, qui prétextent avoir des travaux à faire sur le toit de l'immeuble. Ils lui ont dérobé une montre en or, et une bague en or, les deux d'une grande valeur. Les deux hommes sont repartis à pied, sans même avoir été sur le toit.

L'escroc lui demande de mettre l'or au frigo

La même journée, à Bergerac, c'est une dame de 93 ans qui a été victime d'un autre escroc. L'homme se présente à sa porte en lui disant avoir des travaux à faire dans les maisons du quartier. Il lui explique alors qu'il doit utiliser du mercure, et que pour cela, il faut qu'elle sorte tout l'or de sa maison pour le placer au frigidaire, parce que les deux métaux ne doivent pas se trouver en contact. La dame le croit, s'exécute, et l'homme en profite pour lui dérober son or et ses bijoux.

Ne pas hésiter à composer le 17 en cas de doute

C'est l'auxiliaire de vie de la retraitée qui se rend compte de la supercherie quand sa patiente lui raconte tout. Elles appellent la police. Le commissariat de Périgueux rappelle qu'il ne faut jamais laisser rentrer quelqu'un qui ne s'est pas annoncé. Et il ne faut pas hésiter à composer le 17 en cas de doute.