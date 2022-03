A Besançon, des délinquants routiers en stage participent à un exercice de désincarcération avec les pompiers

Ils ont été condamnés par la justice à un stage de sensibilisation à la sécurité routière après avoir commis un délit routier: conduite sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants, grand excès de vitesse en récidive, ou refus d'obtempérer par exemple. Une vingtaine de personnes ont suivi ce lundi et mardi 7 et 8 mars, au centre de secours principal de Besançon, un stage d'un genre tout nouveau avec les sapeurs-pompiers du Doubs, une première en France.

Un accident grave en conditions réelles

Les stagiaires ont débuté par un module de 8 heures pour leur apprendre les gestes de premier secours, ce qui leur a permis d'obtenir leur brevet PSC1 (Prévention et Secours Civique de Niveau 1). mais la partie la plus impressionnante de la formation s'est déroulée ce mardi matin: une simulation d'un accident grave, avec intervention en conditions réelles des sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers au chevet de la "victime". © Radio France - Christophe Mey

Une première en France avec les sapeurs-pompiers

Le scénario: une violente collision entre deux voitures. Le responsable de l'accident prend la fuite, dans l'autre véhicule, un enfant (représenté par un mannequin) est éjecté et décède, la conductrice est grièvement blessée et incarcérée dans sa voiture. Tout est mis en oeuvre pour que l'exercice soit le plus réaliste possible. C'est une stagiaire qui "joue" la victime, et d'autres stagiaires qui figurent les témoins de l'accident et sont amenés à pratiquer les gestes de premier secours appris la veille.

L'opération de désincarcération est en cours: les pompiers découpent la voiture accidentée avec de puissants outils hydrauliques © Radio France - Christophe Mey

Les sapeurs-pompiers interviennent comme s'ils s'agissait d'un véritable accident, et déploient leur matériel pour désincarcérer la conductrice, la sortir du véhicule et l'évacuer vers l'hôpital. Cette mise en situation se termine par un debriefing. C'est la première fois en France que ce type de stage est assuré par des pompiers, en l'occurrence le Service Départemental d'Incendie et de Secours et l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs.

La conductrice est extraite du véhicule. © Radio France - Christophe Mey

Et médicalisée sur un brancard. © Radio France - Christophe Mey

Une volonté du procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux pour essayer d'entraîner une prise de conscience chez ces délinquants routiers en les confrontant aux conséquences potentielles de leur comportement: "Mieux que quiconque, les pompiers sont en capacité d'expliquer combien la vitesse et l'alcool peuvent entraîner de drames au quotidien", explique le procureur, "cette mise en situation réelle peut vraiment toucher les personnes condamnées à ces stages, ça peut faire bouger les choses, c'est en tout cas le pari que l'on fait".

Nous ne sommes pas là pour faire la morale aux stagiaires, mais pour leur expliquer la réalité" - Sébastien Freidig, commandant des sapeurs-pompiers.

"Nous ne sommes pas là pour faire la morale aux stagiaires, ni pour les juger", ajoute le commandant Sébastien Freidig, qui chapeaute ce stage pour les sapeurs-pompiers du Doubs, "mais pour leur expliquer la réalité, toute la souffrance qui est générée lors d'un accident de la circulation".

C'est le quatrième stage de ce type depuis octobre 2021 à Besançon, il coûte 230 euros, à la charge des participants, l'objectif pour la justice est de 200 à 300 stagiaires par an dans le Doubs, avec un projet d'étendre le dispositif à la Protection Civile, ce qui permettrait à terme de doubler ce chiffre.