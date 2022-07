A Besançon, l'automobiliste qui s'est enfui après avoir renversé un enfant de 4 ans s'est présenté à la police

Un accident dramatique s'est produit ce dimanche 10 juillet, rue de Trey à Besançon. Un enfant de 4 ans a été renversé par une voiture vers 21h30. L'automobiliste a pris la fuite, après avoir confié la petite victime à un passant.

Sur place, le médecin du SAMU a jugé que "la victime présentait un trauma facial, un trauma crânien et un trauma thoraco pulmonaire. Son pronostic vital était engagé". Le petit garçon a été transporté au service de réanimation pédiatrique du CHU Jean Minjoz.

Percuté sur un passage piéton

Son père, fortement alcoolisé, a rejoint les policiers sur les lieux de l'accident. Selon la police, il a refusé de décliner son identité et celle de son enfant.

Un témoin a expliqué que l'enfant jouait dans le parc de la Viotte. Qu'il est ensuite sorti et a traversé la rue en courant, sur le passage piéton. C'est là qu'il a été percuté par une voiture.

L'automobiliste laisse la victime et se rend au commissariat

A 22h, un homme de 57 ans s'est présenté à l’accueil du commissariat, accompagné de sa fille, et a indiqué avoir renversé un enfant alors qu’il circulait en voiture. Selon la police, le père de famille a expliqué que "l’enfant était sorti de nulle part et qu’il ne l’avait pas vu arriver sur la route."

Il a été placé en garde à vue. Les dépistages alcool et stupéfiants sont négatifs.

L'enfant de 4 ans est plongé en coma artificiel

Quant à la petite victime, selon les premiers éléments de l'enquête de police recueillis à l'hôpital, il s'agit d'un enfant autiste, en garde alternée chez ses parents. La maman habite Vaulx-en-Velin, et était attendue à hôpital dans la soirée. Le pronostic vital du garçonnet n'était plus engagé dans la nuit, mais la victime est maintenue en coma artificiel car "elle présentait à son arrivée des lésions pulmonaires avec saignement au niveau du poumon gauche".