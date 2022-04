A Besançon, les coursiers se réjouissent de la condamnation de Deliveroo

C'est entre deux commandes que Léo et Julien, deux coursiers Deliveroo de Besançon, ont appris la nouvelle. La plateforme est condamnée à 375 000 euros par le tribunal correctionnel de Paris pour "travail dissimulé". Entre 2015 et 2017, Deliveroo a employé des livreurs indépendants plutôt que de les salarier entre 2015 et 2017. Un an avec sursis a également été retenu pour deux dirigeants de l'entreprise.

Les deux coursiers font partie des cinq livreurs bisontins qui ont porté plainte contre la plateforme, mais ils ne sont pas concernés par cette décision de justice. Leurs dossiers seront traités au cours d'un prochain procès car les faits remontent à 2019.

Des conditions de travail imposées

Horaires imposés, des courses de moins en moins bien payés, des trajets de plus en plus longs et sans les avantages du salariat, c'est ce qui a poussé Léo a porter plainte contre Deliveroo. "Ils ont baissé les prix du jour au lendemain. On n'a même pas eu de notifications. Mais où ça va s'arrêter ?" se scandalise cet ancien étudiant en philosophie.

Léo et Julien sont les deux seuls livreurs à s'être portés partie civile tout en continuant à travailler pour Deliveroo. Trois autres les accompagnent mais ne travaillent plus pour la plateforme depuis la résiliation de leur compte. Julien explique : "On n'est pas salariés, on n'a pas de convocation ou d'entretien au préalable en vue d'un éventuel licenciement. On se lève le matin et l'application ne marche pas".

D'autres procès à suivre

C'est justement par peur de se faire résilier son compte que Maxime (son prénom a été modifié) n'a pas porté plainte, comme d'autres coursiers. Mais après la décision de justice, il pourrait changer d'avis. "Je me pose des questions. Eventuellement, je pourrais aussi mener une action en justice" confie-t-il.

Avec cette condamnation de Deliveroo, d'autres coursiers pourraient rejoindre Julien et Léo et grossir le banc des parties civiles.