A Besançon, un comité de soutien pour Mariama, menacée d'excision au Sierra Leone

A Besançon, un comité de soutien continue de se battre pour Mariama, une petite fille de 4 ans. Elle est menacée d'expulsion au Sierra Leone et donc de mutilation sexuelle, une pratique courante dans ce pays. Mais le dépôt de demande d'asile a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon.

Mariama et sa famille sont pris en charge par l'association Sol Mi Ré à Besançon depuis octobre dernier. Sa mère, Juliana, a elle-même subi une mutilation sexuelle lorsqu'elle avait 15 ans. Trois ans plus tard, sa famille se rend compte que son excision n'a pas "bien" été faite. Elle fuit alors son pays pour éviter d'être mutilée une deuxième fois.

à lire aussi Une association lance une campagne nationale pour parler de l'excision aux adolescentes

Le dépôt de demande d'asile rejeté

Elle fait étape en Allemagne et rencontre le père de ses deux enfants. Mais elle est menacée d'être expulsée dans son pays, au Sierra Leone. La famille décide alors de s'installer en France. Depuis, le dépôt de demande d'asile a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon qui renvoie la responsabilité à l'Allemagne.

Il ne peuvent pas véritablement s'intégrer

"Le comité de soutien pour Mariama" se bat pour qu'une demande d'asile puisse être déposée. Le 8 mars dernier, il a adressé à la préfecture une pétition signée en quelques jours par plus de 300 personnes, y compris par la maire de Besançon. Et ce n'est pas tout. Viviane Camus, membre de l'association Sol Mi Ré et du comité de soutien, ajoute : "Chaque jour, des dizaines de personnes envoient des mails à la préfecture pour manifester leur mécontentement sur la situation que vit la famille de Mariama".

Une situation précaire

En attendant, le comité se débrouille pour les accompagner au mieux. Mais ce n'est pas toujours facile, comme l'explique Viviane Camus : "Même si on trouve de quoi les héberger, leur situation reste précaire. C'est compliqué d'inscrire la petite Mariama à l'école et pour les parents de commencer des cours de français. Il ne peuvent pas véritablement s'intégrer".

Le comité de soutien et la famille de Mariama attendent toujours une réponse de la préfecture pour réexaminer leur dossier, depuis leur rencontre en mars dernier.